Voto contrario de Il Cambiamento al bilancio consuntivo del 2015 e a quello di previsione 2016. Il gruppo consiliare, con a capo Camillo d’Amico, nella seduta Consiliare di ieri, ha espresso la propria contrarietà politica e di merito. Infatti, nel 2015, l’amministrazione Marcovecchio ha aumentato il carico fiscale e tributario su cittadini e imprese, mantenendo alta la spesa corrente e quella facoltativa. Il consuntivo 2015 riporta somme legate ad eventi e manifestazioni d’intrattenimento dimenticando la manutenzione su viabilità rurale, sicurezza stradale e decoro urbano. E per 2016 lo stesso cliché, nessun segnale di cambiamento è stato ravvisato.

Inoltre, più volte è stata rimarcata l’inusualità del voto congiunto, nella stessa seduta, sui due strumenti finanziari. Così come, l’impegno assunto nel 2015, da Marcovecchio, di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, è risultato palesemente disatteso dai fatti.

Il gruppo Il Cambiamento, in ragione dell’impegno assunto verso tutti i cittadini, ha fatto richiamo alle 24 proposte al Bilancio di previsione formulate nel 2015, risultato di una ampia e partecipata campagna di ascolto, riconfermandone ancora una volta la piena validità.

Unico riconoscimento, se pur parziale, quello di aver accolto il Baratto Amministrativo, strumento lanciato dal gruppo e dall’associazione Il Cambiamento, come metodo di pacificazione tra cittadino e pubblica amministrazione. La conversione parziale dei debiti con ore di lavoro. Un aiuto a quelle famiglie in momentanea difficoltà economica. Ma ora si attende la stesura del regolamento attuativo. A fronte delle repliche riportate dal sindaco e della sua maggioranza il voto contrario del Cambiamento è stato netto e presto verranno messe in atto numerose iniziative pubbliche di informazione e approfondimento rivolte ai cittadini.