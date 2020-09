Il Comando regionale dei Carabinieri in Molise dal prossimo primo settembre sarà accorpato a quello dell'Abruzzo. Nascerà così la nuova Legione chiamata "Abruzzo e Molise". È quanto prevede il processo di razionalizzazione delle strutture di comando dell'Arma.

Il piano, stando a quanto si apprende, stabilisce per il futuro l'utilizzo della Caserma 'Frate' di Campobasso, dove oggi ha sede il Comando regionale, per le sole esigenze della Scuola allievi. Il Comando provinciale di Campobasso rimarrà invece nell'attuale sede di via Mazzini. La proposta di accorpamento è stata inviata allo Stato Maggiore della Difesa per il via libera definitivo del Ministero della Difesa.

Ansa