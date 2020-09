Si sono conclusi i laboratori musicali dal titolo "Ascoltiamo la voce degli strumenti", organizzati dalla Nuova Direzione Didattica di Vasto in collaborazione con la Scuola Civica musicale, nell’ambito della Settimana Nazionale della musica a scuola.

Gli alunni delle classi seconde, terze e quarte dei plessi Ritucci Chinni e Peluzzo, alla presenza Del Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Del Re, della Presidente della Scuola Civica Musicale di Vasto Annamaria Di Paolo e del Direttore Artistico maestro Raffaele Bellafronte, hanno avuto l’opportunità di vivere emozioni inedite e di conoscere la potenza e l’energia di strumenti maestosi come il pianoforte, presentato dal maestro Marco Bassi, il violino presentato dal maestro Alessandro Pensa, la chitarra presentata dal maestro Davide Di Ienno e il flauto traverso presentato dal maestro Aldo Ferrantini. La voce degli strumenti ha riempito i locali delle due scuole inebriandole di luce e calore: una grande opportunità per gli alunni per conoscere e cominciare ad apprezzare la musica attraverso alcuni “grandi” strumenti.