Poesie, canzoni, danze, coreografie e tanto altro nel progetto "Volare sulle onde" promosso da Legambiente presso la scuola cattolica paritaria "Madonna dell'Asilo". "Il progetto - ha spiegato per l'occasione Fausta Nucciarone di Legambiente - durerà due anni e in questa prima fase ogni classe ha presentato un percorso diverso sul tema del mare: un primo percorso ha riguardato i sensi, con gli odori e i colori del mare; un altro relativo alla formazione delle dune, con relativo adattamento di piante e animali, e il terzo, più scientifico e rivolto ai più grandi di quarta, sul riconoscimento delle conchiglie in chiave dicotomica, per arrivare alle varie spiecie. L'ultimo percorso si è concluso con attività di tipo artistico, che ha portato i ragazzi alla realizzazione di alcune opere che saranno esposte a scuola dalle 15,30 di domani pomeriggio fino a sabato". La rappresentante di Legambiente ha poi tenuto a ringraziare i bambini e i docenti che hanno partecipato al progetto.

"Anche quest'anno - ha sottolineato Massimiliano Melchiorre, presidente della cooperativa che gestisce la scuola - si è rinnovata la collaborazione con Legambiente, una collaborazione di lungo corso che però promuove sempre nuove attività, esperienze e progetti per i bambini che così possono scoprire il contatto con la natura. Educare è anche far conoscere e rispettare l'ambiente".

Spazio quindi ai protagonisti, gli alunni di prima, seconda, terza e quarta, che hanno animato la mattinata presso il teatro "Figlie della Croce", terminata con una divertente caccia al tesoro.