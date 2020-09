Si terrà il 28 maggio presso il Centro culturale "Aldo Moro" il seminario formativo a cura di Felice Di Lernia dal titolo "Regolamenti, a cosa servono le regole nelle pratiche educative?".

"Le regole - spiegano gli organizzatori - rappresentano la modalità di pensiero di una società, di una comunità, il suo particolare modo di interpretare la giustizia. Questo fa sì che in diversi Paesi del mondo, oppure nello stesso luogo, ma in epoche storiche diverse, il sistema di regole cambi a seconda di ciò che viene ritenuto giusto. Raramente ci rendiamo conto di quanto le regole, con la loro quantità e la loro funzione siano preponderanti nella nostra vita. Scritte o non scritte, tacite o dichiarate, imposte o subite che siano, le regole condizionano la nostra vita e quella delle persone che educhiamo o di cui ci prendiamo cura. Ma a cosa servono quando si educa? A chi servono? E ancora, quante tipologie di regole esistono? In una scuola, in un centro per minori, e in qualunque luogo si viva per educare e per curare, dunque anche in famiglia, che cosa fanno le regole?".

Il seminario - con riconoscimento crediti del CROAS (Ordine Assistenti Sociali) - è rivolto a tutti gli operatori professionali impegnati in pratiche educative e di cura (insegnanti, educatori, assistenti sociali, counselor, psicologi), per le persone in formazione in questi campi (studenti, tirocinanti, etc...), ma soprattutto per i genitori.

Per info su prenotazioni e costi: aldomoroeventi@gmail.com - Tel 0873-346021.