"Si vota, il 5 giugno si vota, alcune strade vengono rattoppate alla buona, ma le foto che allego sulla bella villetta di Porta Nuova testimoniano ancora una volta la sciatteria dell’amministrazione Lapenna". Così il consigliere comunale Davide D'Alessadro, che attacca: "Porta Nuova non è l’estrema periferia nord o sud della città, ma ne è il cuore. Davanti al celebre Arco, accanto al Monumento all’Emigrante, un’amministrazione che si rispetti e che ha rispetto per i cittadini e gli abitanti del quartiere, non può presentare uno spettacolo così indecente. Erbacce, sterpaglie, sporcizia, incuria. Per Porta Nuova non basta neppure l’arrivo delle elezioni. La speranza è che, dopo questa nota, l’amministrazione Lapenna provveda almeno a ridare all’area un aspetto decoroso. Prima del 5 giugno, prima dell’estate, prima del ritorno a Vasto dei tanti emigranti che ancora la sognano, più attraente, più accogliente".