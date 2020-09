Presentazione "balneare" per le liste civiche a sostegno di Massimo Desiati, Vasto2016 e Progetto per Vasto, questa mattina presso il Lido Acapulco di Vasto Marina. A presentare i candidati sotto gli ombrelloni del lido, Massimo Desiati, che ha anche annunciato il primo incontro pubblico di tutta la coalizione con la cittadinanza: l'appuntamento è per sabato prossimo alle 19 in piazza Pudente. Subito una raccomandazione ai candidati: "Non abbiamo la presunzione di pensare che il percorso della campagna elettorale sia già positivamente concluso, saranno gli elettori a decidere e dobbiamo arrivare al 5 giugno senza nulla di incompiuto, senza rimpianti per quello che si poteva ancora fare".

Quindi le liste, formate da "persone che lavorano e vivono a pieno la propria socialità in città, rappresentano con pienezza tutte le attività e le professionalità attive in città". Persone che formano una coalizione formata in tutto da 5 liste, "numericamente pari al centrosinistra, ma vi invito a misurare la qualità dei candidati". Anche a livello numerico, però, per Desiati la parità è tutta nominale: "Loro hanno raschiato il fondo pur di comporre 5 liste, noi potevamo farne anche una o due in più, ma abbiamo preferito concentrare le nostre forze. Naturalmente chi è rimasto fuori dalle liste fa comunque parte della forza della nostra coalizione e ne avremo bisogno anche in seguito". Desiati ha poi ripercorso le tappe principali della vicenda della sospensione delle cucine in alcune scuole materne, mostrando alcune foto di prodotti provenienti dall'estero "immortalati" all'interno delle cucine attenzionate da Nas e Asl.

Per Vasto2016, Davide D'Alessandro ha rimarcato "l'orgoglio" di far parte di una squadra "nata sui banchi dell'opposizione" e che ha visto sin da subito in Massimo Desiati il "candidato ideale". Rispetto alle liste alleate, "non ci sentiamo né superiori, né inferiori, ci sentiamo compatti per l'obiettivo comune: Massimo Desiati sindaco".

Per Progetto per Vasto, Silvia Ciccarone, per esperienza professionale portata a sollecitare Massimo Desiati per quanto riguarda il sociale, le situazioni precarie di giovani e famiglie, "per cui fino ad ora troppo poco si è fatto". Così come per arte e cultura. "Questa lista - ha aggiunto Alessandro D'Elisa, a margine dell'incontro - è formata da personalità del mondo civile che non vengono da precedenti esperienze amministrative, ma vogliono mettersi a disposizione della città con le rispettive competenze".

I candidati

Vasto2016: Barone Ennio, Bischia Andrea Pietro, Bocchino Sabrina, Bologna Giuseppe, Corvino Giovanni Antonio, D'Alessandro Davide, Daniele Maria, Del Borrello Giovanni, Del Prete Nicola, De Rosa Patrizia, Di Santo Marina, Fiore Pier Nicola, Laccetti Roberto, La Palombara Anna, Leone Maria Annita, Molino Nicola, Pardi Daniela, Potente Gabriele, Provicoli Michele, Ronzitti Incoronata, Russo Roberto, Santovito Concetta, Soria Nicola, Treviso Antonella.

Progetto per Vasto: Basilico Nicola, Berarducci Marco, Ciccarone Silvia, Cicchini Gianni, Cupaiolo Nagana Rosalba, Del Casale Luigi (detto Gino), D'Elisa Alessandro, Di Francesco Nicola Silvio, Di Mucci Pasqualina (detta Lilli), Di Salvo Daniela, Lattanzio Angelo, Longo Antonella Denise, Manfredi Giuseppe, Marinucci Anna, Marsilio Raffaella, Molino Antonella, Naglieri Vincenzo (detto Enzo), Notaro Paolo, Pietrocola Anna (detta Annarita), Prospero Francesco, Ronzitti Alfio, Scafetta Simone, Sorgente Paolo, Spatocco Emiliano.