Entra nel vivo la competizione elettorale a Scerni dove la lista civica Progetto Scerni, guidata dal sindaco uscente Giuseppe Pomponio, si è presentata ai concittadini in vista dell'appuntamento del prossimo 5 giugno in cui sarà sfidato dalla lista "Scerni che cambia" che ha come candidato sindaco Alfonso Ottaviano. "C'è la consapevolezza di aver lavorato, unitamente a tutto gruppo uscente che non finirò mai di ringraziare, esclusivamente per il bene comune di Scerni e dei scernesi dove tutte le scelte amministrative compiute erano e sono riconducibili alle esigenze dell’intera comunità", ha esordito Giuseppe Pomponio nel partecipato incontro di presentazione della lista in un locale del paese.

Il primo cittadino ha aggiunto: "Adesso vi è, invece, la responsabilità di portare a termine una serie di iniziative intraprese con il gruppo di Progetto per Scerni volte a rendere la nostra amata Scerni più vivibile, bella e moderna, accompagnando questa futura classe politica-amministrativa, rappresentata dai tanti giovani e professionisti presenti nella nuova lista che abbiamo composto". Spazio alla presentazione dei 12 candidati alla carica di consigliere comunale e poi nuovamente le parole di Pomponio: "All’interno del nostro programma - ha spiegato il candidato sindaco - ci sono una serie di direttrici di azioni, semplici ed individuabili, che ci permetteranno di attuare un cammino nuovo ma sulla scia del rinnovamento intrapreso con gli amici sin dal 2001 quando è nato il movimento Progetto Scerni al fine di adottare un metodo nuovo di amministrare dove si è cercato solo impegno, volontà e concretezza nell’amministrare e nel fare le cose giuste, con onestà ed attenzione al bene dei cittadini".

Spiegato anche il senso delle parole chiave dello slogan scelto per la competizione elettorale, Capacità di costruire futuro. "Costruire, perchè la nostra lista non è estemporanea o legata agli umori del momento ma ha una dimensione progettuale solida e con una visione ben precisa nella sua realizzazione e nella direzione della sua azione politica-amministrativa. Futuro, perché la nostra lista non solo è da sempre dentro il cambiamento ma ne è il protagonista, a differenza di altri meri spot elettorali".