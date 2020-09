Presentazione ufficiale, stamane, alla Sala del Gonfalone del Comune di Vasto, delle finali nazionali femminili under 14 di pallavolo. La manifestazione si disputerà a Vasto, San Salvo e Cupello dal 24 al 29 maggio.

A fare gli onori di casa, oltre all’organizzatore Dario Da Roit, i sindaci di Vasto e Cupello, Luciano Lapenna e Manuele Marcovecchio, l’assessore al Turismo del Comune di Vasto, Vincenzo Sputore, e l’assessore del Comune di San Salvo Maria Travaglini.

"La Regione Abruzzo - ha sottolineato Fabio Di Camillo, presidente del Comitato Regionale di Pallavolo – è onorata di ospitare un evento così importante; lo sforzo per l’organizzazione sarà notevole, ma siamo felici di accogliere le migliori 28 formazioni under 14 d’Italia". La finalissima si disputerà nel palazzetto dei Salesiani di Vasto. L’Abruzzo sarà rappresentato dall’Arabona Volley. Dal 24 al 29 maggio sarà uno spettacolo tutto al femminile, orgoglio per l’intera Regione, per Vasto, San Salvo e Cupello e per il mondo della pallavolo abruzzese.

Solo un accenno, per quanto riguarda Vasto, al mancato utilizzo del PalaBcc di Via Conti Ricci: "La scelta del palazzetto dei Salesiani è stata una scelta condivisa da tutti – ha spiegato Fabio Di Camillo – dal momento che la struttura che ci ospiterà, per il tipo di manifestazione della prossima settimana, è quella ideale. La finale al PalaBcc di Via Conti Ricci? No, non è possibile dal momento che il regolamento parla chiaro: le finali vanno giocate sullo stesso campo dove si giocano le gare di qualificazione".