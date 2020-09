“Ho deciso di condividere questa mia passione per l’arrampicata e, con un po’ di coraggio, ecco che è nata questa palestra per praticare uno sport bellissimo”. Alex Gabriele, 35enne sansalvese, è il fondatore dell’associazione sportiva Mare Verticale con cui ha aperto una palestra di arrampicata in via Sandro Pertini, nella sua città. Un’attività che nasce da una sua passione: “Ho studiato e lavorato a Roma per 13-14 anni, poi per motivi lavorativi un anno fa sono rientrato a San Salvo. La passione per l’arrampicata è nata circa cinque anni fa, quando ero a Roma la praticavo con costanza. Rientrando qui dopo un po’ mi mancava ed è stato un passo naturale decidere di condividerla con le persone che conoscevo e sapendo che a Vasto c’è un nutrito gruppo CAI che tra le sue attività pratica anche questa disciplina che sta conquistando sempre più appassionati”.

Il Mare Verticale di San Salvo offre quattro pareti con diverse inclinazioni e centinaia di appigli su cui ognuno, a seconda delle sue capacità, può svolgere il suo percorso di arrampicata. “E’ davvero una disciplina per tutti – spiega Alex Gabriele - . Possono iniziare già i bambini (dai 5-6 anni), che del resto già dentro casa e nei loro giochi si arrampicano dappertutto, per passare ai più grandi che vogliono mantenersi in forma. Nella palestra di arrampicata si riescono a far muovere tutte le parti del corpo per dare tonicità, rinforzare i muscoli e sviluppare l’abilità motoria”.

Il tutto in perfetta sicurezza. “Non ci sono pericoli, ad ogni atleta viene proposto un percorso adatto al suo livello di abilità. Sotto alle pareti di arrampicata ci sono materassi di protezione che quindi danno la giusta sicurezza all’attività sportiva”. Nel suo svolgimento l’arrampicata è “sinusoidale come percorso. Si sale, si scende e si continua ad arrampicare in orizzontale. Al contrario dell’arrampicata che potremmo chiamare nobile, quella degli alpinisti che andavano alla conquista della vetta, qui si guarda più la bellezza dell’arrampicata, la bellezza del gesto, la sua armonicità. Nell’insieme delle centinaia di prese e, a seconda delle difficoltà del percorso, si può decidere quale percorso fare. E, tra una salita e l’altra, ci si riposa stando in compagnia”. Una disciplina che nasce e trova la sua piena realizzazione in montagna, sulle pareti rocciose su cui si cimentano gli appassionati, ma che vede nella pratica indoor l’occasione per tenersi in allenamento e migliorare o per far provare l’emozione dell’arrampicata in tutta sicurezza a chiunque.

Le attività. Il Mare Verticale di San Salvo organizza corsi per i bambini, due volte a settimana nelle prime ore del pomeriggio, con la presenza dell’istruttore. Anche per i ragazzi e gli adulti sono in calendario corsi specifici oltre alla possibilità di accedere in palestra in ogni momento. L’apertura è dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 22 mentre la mattina e il sabato è possibile prenotarsi per l’ingresso contattando l’associazione.

Perché provare l’arrampicata? “Io avevo una certa paura dell’altezza – racconta Alex – ma stare agganciato alla parete solo con le proprie forze, cercare di sviluppare il proprio equilibrio, ti regala una sensazione molto strana e aiuta a combattere questa paura. Questo sport permette a tutti di affrontare il proprio limite, anche il più semplice, e di provare a superarlo. E poi è bello provare una nuova disciplina. Vi aspettiamo per scoprire il Mare Verticale!”.

Mare Verticale asd

Via Sandro Pertini, 24 – San Salvo

Tel. 380.3212310

La mappa [clicca qui]

Pagina facebook (clicca qui)

Sito web (clicca qui)

Informazione pubblicitaria