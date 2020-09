"Le radici non si possono tagliare", disse Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito comunista italiano, presentando il simbolo del Pds, la Quercia, che ai piedi aveva ancora la Falce e il Martello. Era il 1991, l'anno in cui, nel Congresso di Rimini, il Partito comunista si scioglieva e, non senza una scissione, diventava Partito democratico della sinistra, che nel 1998 avrebbe cambiato nome in Democratici di sinistra e poi, nel 2007, sarebbe confluito insieme alla Margherita nell'attuale Partito democratico.

Evidentemente, è difficile tagliare le radici anche per il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna che, al quarto minuto di questo video realizzato dal sito d'informazione Abruzzoweb.it, cade nuovamente in un lapsus che gli era già capitato in passato e dice: "Mi candido con la lista del Partito comunista". Nel dicembre 2010, prendendo la parola in una pubblica assemblea del Pd nella Sala Di Vittorio, aveva detto: "Siamo qui riuniti nell'assemblea del Partito comunista". Clicca qui per vedere il video