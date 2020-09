"È proprio nello spirito del motto del 70° Stormo 'Pro omnibus unus, omnes pro uno' che si è svolta la visita alla base aerea di Latina Scuola Volo Allievi dell'Accademia Aeronautica Militare Italiana nonché di altre Forze Armate e di altre Nazioni, organizzata dall'Associazione Arma Aeronautica Vasto e a cui hanno partecipato i ragazzi dell'Istituto "Genova Rulli", accompagnati dal personale dello stesso istituto e le associazioni d'Arma di Vasto di Carabinieri, col presidente A. Barattucci e il generale L. Bacceli, Polizia di Stato, com il presidente M. Marzella, A.N.M.I. con A. Sisti, in un clima di incontro e scambio culturale e di esperienze.

"Lo stemma del 70° Stormo - spiegano dall'Associazione Arma Aeronautica - raffigura un'aquila ad ali alzate che impartisce lezioni di volo ai piccoli aquilotti e sul significato di questa immagine l'AAA Vasto ha omaggiato il 'Genova Rulli' di una stampa dell'addestratore dell'Aeronautica, l'aereo M-346 Master, col pensiero rivolto all'impegno e alla dedizione dell'Istituto nell'educare e formare i ragazzi al magnifico volo della vita. La visita è iniziata col briefing in aula convegni ripercorrendo la storia del volo dagli albori alle missioni spaziali, sottolineando che la base ha formato dalla nascita ad oggi circa 5.000 piloti tra cui anche l'astronauta Samantha Cristoforetti. A seguire in linea di volo, mentre un MB339 turbogetto volava proprio sulle teste, è stato illustrato l'aereo addestratore su cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di sedersi ai comandi. Poi al Servizio Controllo di Aeroporto e al Servizio Meteorologico. Infine nel padiglione Gruppo Efficienza Aeromobili e al Servizio Equipaggiamento Piloti. Terminato il pranzo col taglio della torta del 70° Stormo dedicata a Vasto e il brindisi caratteristico, tanto entusiasmo e commozione durante lo scambio omaggi tra il Comandante 207° Gruppo Volo con l'AAA Vasto, il 'Genova Rulli' e le altre Associazioni d'Arma".

"Il Segretario dell'Associazione Arma Aeronautica di Vasto Roberto Bruno ha omaggiato lo Stormo anche di materiale storico e turistico sulla Città di Vasto. Il Presidente AAA Vasto M.llo Oreste De Rosa ha ringraziato le altre Associazioni d'Arma per la loro preziosa partecipazione e ha rivolto un grazie speciale al 'Genova Rulli' per il comportamento esemplare, lo spirito di squadra e l'interesse dei ragazzi, nonché la gentilezza e la professionalità del personale dell'Istituto. La settimana precedente l'AAA Vasto è stata impegnata in altri ben due appuntamenti, nella cerimonia di riapertura del 13° Gruppo Volo e nell'incontro di aggiornamento culturale presso il 6° Stormo".