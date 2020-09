Centinaia di migliaia di euro di danni. È pesante il bilancio dell'incendio divampato questa notte all'interno di un capannone di una ditta edile di Castiglione Messer Marino. Diversi mezzi pesanti sono stati distrutti dalle fiamme insieme ad altra attrezzatura di lavoro nei cantieri. Come racconta l'Eco dell'Alto Molise [LEGGI], i vigili del fuoco di Agnone e Vasto hanno dovuto operare per diverse ore all'interno della struttura nella zona artigianale dell'Alto Vastese per spegnere definitivamente l'incendio.

Per l'imprenditore, conosciuto e stimato in paese, i danni sono ingenti. I carabinieri di Castiglione Messer Marino indagano sull'accaduto per risalire alle origini del rogo, nessuna ipotesi è esclusa. La ditta di recente aveva risposto al bando per l'affidamento dei lavori di ripristino della Sp 192 (la Provinciale tra Castiglione e Fraine franata nel marzo 2015); proprio in questi giorni è prevista l'apertura delle buste.