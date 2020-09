I carabinieri delle stazioni di Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino hanno condotto un'operazione congiunta per il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. I numerosi controlli effettuati hanno permesso ai militari di scoprire nell'abitazione di un 42enne del posto 65 grammi di hashish.

Le modalità di occultamento e la quantità della sostanza lasciano presumere che questa fosse destinata allo spaccio nella zona. I carabinieri, dopo aver sequestrato lo stupefacente, hanno denunciato l’uomo in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.