Sono tanti i candidati in corsa per il rinnovo dei Consigli comunali delle molte città italiane impegnate nel voto del 5 giugno. Tra di loro, lontano dai riflettori della sua città di origine, anche il vastese Maurizio Millico, che ha accettato la sfida della consultazione elettorale, rispondendo positivamente alla chiamata di Giorgia Meloni.

Millico, 37 anni, sposato e con due figli, è in corsa per il Campidoglio come consigliere comunale nella lista civica "Con Giorgia" che sostiene il candidato sindaco leader di Fratelli d’Italia. Nella Capitale dal 2002 è di fatto romano d’adozione. Area Manager per conto di una grande multinazionale italiana di collocamento privato, aveva già collaborato con la Meloni quando quest’ultima era Ministro della Gioventù e lo volle in un gruppo di lavoro impegnato nella stesura di un libercolo sul lavoro destinato ai giovani.

"Ho risposto all'appello della Meloni - spiega Millico - ed ho deciso di sostenerla con entusiasmo impegnandomi in prima persona, per questo ho accettato la candidatura. Vivrò con lei e tutti i suoi sostenitori questa meravigliosa avventura verso il Campidoglio. Sono onorato di far parte dell’unica lista civica che sostiene Giorgia e che lei stessa in prima persona ha fortemente voluto. È una lista sostenuta da centinaia di volontari che come me si sono messi in discussione e a disposizione della comunità. Siamo persone libere che intendono affrontare i problemi con il piglio di chi non vuole arrendersi ad una certa politica. Siamo giovani, ma preparati".