Prosegue spedita la marcia della Promo Tennis Vasto nel campionato di D1. Nella seconda giornata la formazione composta da Mosè Ferretti Mosè, Stefano Santicchia, Maurizio Ialacci e Giuseppe Celenza ha conquistato una preziosa vittoria per 3-1 contro la forte squadra del Ct Avezzano che vanta giocatori di alta classifica. Con questo successo i vastesi guardano con fiducia al passaggio del turno successivo.

Una vittoria è arrivata anche per la squadra Over 55 impegnata in trasferta a Chieti. Giuseppe D'Alessandro, Francesco Parente, Agostino D'Isernia e Giuseppe Spatocco si sono imposti per 2-1 contro il Tennis Chieti.

Sconfitta casalinga, invece, per i ragazzi dell'under 14 che, nella seconda giornata di campionato, hanno rimediato una sconfitta per 2-1 dall'Atd Campobasso.