Torna la piaga dei furti in auto in concomitanza con l'approssimarsi della bella stagione e il maggior afflusso di cittadini sulla riviera. Gli ultimi episodi si sono verificati durante lo scorso fine settimana. Una giovane è stata derubata di tre borse che aveva lasciato in automobile nei parcheggi del lungomare di San Salvo Marina. Il colpo è avvenuto all'altezza del giardino botanico.

La donna si è resa conto di quanto accaduto solo una volta in auto a causa dell'assenza di segni di effrazione e forzatura: "Non hanno né rotto il finestrino – racconta – né forzato le porte. I carabinieri, poi, mi hanno spiegato che spesso i ladri usano dispositivi tecnologici in grado di interferire con le frequenze del comando a distanza per la chiusura delle porte. In pratica l'autista pensa di aver chiuso tutto, in realtà le porte restano aperte. Non mi sono resa conto di evenutali malintenzionati nei paraggi. Gli stessi carabinieri mi hanno poi detto che non è stato l'unico furto con simili modalità di questo periodo".

Il consiglio, quindi, è quello di accertarsi dell'avvenuta chiusura delle portiere per non incorrere in brutte sorprese.