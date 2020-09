Domani dalle ore 8,30 presso lo stadio Aragona di Vasto, si svolgeranno le finali del torneo di calcio a 11 organizzato dall’IIS "E. Mattei" di Vasto con squadre di soli alunni, quest’anno giunto alla quarta edizione, e del torneo "Segniamo e Doniamo per l’AIRC", seconda edizione, che vede protagoniste squadre miste, formate da alunni, docenti, genitori (max 2 unità) e personale Ata.

Partecipano ai tornei tutte le scuole superiori di Vasto e di San Salvo e, nella raccolta dei fondi, anche la Scuola Media "Gabriele Rossetti" di Vasto che, con una folta rappresentanza di alunni e docenti, assisterà alla finale dei tornei. L’iniziativa coniuga sport e solidarietà, attraverso una raccolta fondi da destinare all’Airc, delegazione Abruzzo e Molise.

"Con questa iniziativa - spiega il professor Nicandro Gambuto ideatore e organizzatore dell’iniziativa - l’Istituto 'Mattioli' di San Salvo è stato promosso dall’Airc quale sede di promozione della ricerca oncologica tra 70 scuole in Italia. Lo scorso mese di novembre, abbiamo favorito la partecipazione in videoconferenza dall’Istituto di San Salvo di tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole di Vasto all’incontro con il professor De Laurenzi, oncologo di fama internazionale. Gli alunni hanno potuto constatare i risultati ottenuti dall’Airc e l'importanza di promuovere il finanziamento della ricerca".

"Un doveroso ringraziamento - prosegue il professor Gambuto - a tutti i dirigenti scolastici che condividono questo progetto territoriale, ai docenti e al personale Ata delle scuole coinvolte e a tutti gli alunni che si impegnano in questa gara di solidarietà". Intanto, cresce forte l’attesa per la finale del torneo che si svolgerà allo stadio Aragona di Vasto il prossimo 18 maggio alla presenza della Presidente Regionale AIRC Abruzzo e Molise, Dott.ssa De Cecco, e di tutti gli studenti di Vasto e San Salvo pronti a tifare per la propria scuola e per la ricerca oncologica. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.

Il programma della giornata:

8,15-9,00 Finale 3° e 4° posto IV Torneo “E. Mattei”:

IIS. “R. Mattioli” S. Salvo – ITCG Palizzi Vasto

9,00-9,45 Finale 3° e 4° posto Segniamo e Doniamo per l’AIRC 2^ edizione:

ITCG “F. Palizzi” Vasto-Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto

9,50-10,10 Esibizione dell’orchestra del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto e presentazione dei tornei alla presenza delle autorità e consegna dei fondi raccolti dalle Scuole alla Dott.ssa De Cecco Presidente regionale AIRC.

10,15-11,15 Finale 1° e 2° posto “Segniamo e Doniamo” per l’AIRC:

IIS. “R. Mattioli” S. Salvo - Polo Liceale “Pantini Pudente” Vasto ( Premiazioni)

11,20-12,20 Finale 1° e 2° posto IV Torneo “E. Mattei”:

IIS Industriale Vasto-Liceo Scientifico Vasto ( Premiazioni)

12,30 saluti finali.