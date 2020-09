Continuano a perdere pezzi il muro di cinta della canonica di Stella Maris e il terrapieno della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina. E' transennata ormai da circa sei mesi la parte esterna della carreggiata di via Zara, la discesa che conduce a piazza Rodi. Nuovi crolli si sono verificati di recente, ma di interventi nemmeno l'ombra. Il muraglione di contenimento delle aree di risulta è pericolante: è di proprietà delle Fs che, nonostante le sollecitazioni, non hanno fatto eseguire i lavori di ripristino e consolidamento e neanche di messa in sicurezza temporanea. Oltre al pericolo, ci sono anche i disagi causati dal restringimento della strada e dall'impossibilità a parcheggiare per i rersidenti della zona.

A una manciata di giorni dall'avvio della stagione balneare, l'area dell'antico scalo di piazza Fiume (aperto nel 1863 e chiuso nel 2005) versa in pessime condizioni, completamente abbandonata. All'interno della vecchia stazione si susseguono bivacchi e atti vandalici. All'esterno, il parcheggio da 700 posti ricavato dal piazzale dei binari è abbandonato.