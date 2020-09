70mila euro da parte del Comune per un programma che ne vale almeno il triplo con gli investimenti di associazioni e privati. È stato presentato oggi il calendario estivo del Comune di San Salvo “che risente – nelle parole degli assessori Oliviero Faienza e Giovanni Artese – in modo importante degli ultimi tagli al bilancio”.

La programmazione estiva parte a maggio per terminare a settembre. Primi eventi in calendario le finali nazionali giovanili di pallavolo under 14 che – in collaborazione con la DaRoit Eventi – saranno ospitate nella palestra di via Verdi (e negli altri impianti di Vasto e Cupello) dal 24 al 29 maggio; ultima data, quella del 4 settembre con la seconda edizione di In… Forma in via Pertini (Fit 5 Studio del movimento).

Giunge al 14° anno la collaborazione con la Event Service di Gaetano D’Ancona che si occuperà principalmente degli eventi alla marina.

Novità di quest’anno è l’approdo sul lungomare di due manifestazione tradizionalmente collocate nel centro, la Fiera degli Hobbisti (il 9 luglio a cura della Pro Loco) e Fumetto in Fiera (Crea Eventi, 31 luglio piazzale C. Colombo e piazza Gramsci). Stando alle parole della Pro Loco, lo spostamento – almeno per quanto riguarda la loro iniziativa – è stata decisa per il mancato riscontro avuto nelle precedenti edizioni nel centro storico. “Abbiamo notato una mancata partecipazione dei sansalvesi – ha detto Ifigenia Venditti – per questo ci proveremo sul lungomare”.

Confermati gli appuntamenti ormai “storici”. Il 23 luglio la Notte Rosa sulla riviera con i comici Sud 58 e Mariano Bruno (Made in Sud) e l’evento “Elvis Remember Night”. Il 6 e 7 agosto andrà in scena Progetto Sud Festival; quest’anno gli ospiti saranno la Bandabardò e gli Apres La Classe. “Puntiamo – ha detto Antonio Cane dell’omonima associazione – a far diventare questa iniziativa un evento di riferimento per tutto il centro-sud. L'edizione di quest'anno potrà contare, inoltre, sullo street food sul lungomare direttamente dalla Puglia (Salento in particolar modo) e altre regioni d'Italia e Paesi esteri. Il primo giugno alla Casine delle Rose inizierà la distribuzione dei gadget a tema”. L’8 agosto toccherà al Summer Vintage Rock n’roll.

Il 13 agosto è confermato l'appuntamento con Nottambula, gli organizzatori della New Generation presenteranno ufficialmente a giugno l’evento svelando gli ospiti.

Tra gli ospiti musicali si annoverano Brusco il 27 luglio (piazzale C. Colombo) in un evento collegato a Progetto Sud, l’orchestra Mirko Casadei (piazzale C. Colombo) seguita dai fuochi pirotecnici il 10 agosto, l'11 agosto i Dik Dik (piazzale C. Colombo), i Senza Resa impegnati nella Notte di Vasco alla marina il 17 agosto che sarà seguita dalla Notte delle Lanterne. Il 3 agosto sarà riproposto l'apprezzato concerto sull'acqua al lido Controvento, mentre il 19 dello stesso mese Nice7 & Friends Beach Party (musica elettronica in spiaggia). Un altro appuntamento musicale di rilievo è in via di definizione.

Tra le conferme ci sono la seconda edizione del Tartufo d’Amare (dal 18 al 20 agosto, piazzale C. Colombo), la Festa della lavanda che si estende su due serate (15-16 luglio nel centro storico) con la presenza di aziende del territorio, una settimana dedicata alla musica orchestrale con gruppi provenienti da tutta Italia e dalla Slovacchia (Music is Calling, 10-16 luglio, associazione Musica in crescendo), Tracce primitive (30 e 31 agosto) dedicata alla realizzazione di graffiti per colorare gli angoli della città e la serata conclusiva del premio letterario “Città di San Salvo” (20 agosto, piazza San Vitale).

Si rinnovano le visite nei centri dell'entroterra con gli Itinireari del Trigno Sinello a cavallo tra fine luglio e inizio agosto. "Puntiamo – ha detto Artese – a portare nei piccoli comuni del Vastese, ma non solo, oltre 500 turisti"

Nel centro storico, che perde due iniziative, si terrà, invece – tra i principali appuntamenti – In… Fermento (festival della birra artigianale, l’8 luglio) in concomitanza con la Notte dei Saldi. Dal mare al centro storico, invece, si sposterà Prodotti e culture del Trigno Sinello in programma dal 25 al 27 agosto.

Spazio, poi, anche allo sport con il torneo nazionale giovanile di beach volley dal 9 al 12 giugno e il 12° Memorial Potalivo (il 25 giugno).

Da annotare, infine, la nuova location per l’apprezzata iniziativa “Fiabe in villa” che si sposterà nel nuovo anfiteatro realizzato durante i lavori di collegamento villa-polo culturale.

Dopo la conferma di alcune date ancora in sospeso il programma completo sarà ufficializzato e distribuito.