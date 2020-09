Ed eccoci, come ogni settimana, all'appuntamento con l'Edicola del Bar Walter, il format di Zonalocale.tv dedicato ai protagonisti dello sport nel nostro territorio. Anche questa settimana sono stati tanti gli ospiti venuti a trovarci al Bar Walter. Abbiamo iniziato con Maria Luisa Checchia, allenatrice della BCC San Gabriele che, con le ragazze dell'under 16, è pronta a vivere l'ennesima esperienza nelle fasi nazionali di categoria. Poi la conduttrice "di corsa" Antonia Falasca ha giocato "in casa" con i suoi colleghi della Podistica Vasto: Fabio Zara, che si sta preparando alla 100 km. del Passatore, Pasquale Cuccaro e Alessandro Brattoli, che guida il gruppo dei giovanissimi podisti vastesi. In chiusura l'omaggio al Real Porta Palazzo che ieri ha conquistato la promozione in Prima Categoria: i reduci dei festeggiamenti sono stati Michele Vino e Luca Turri.