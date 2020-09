Grande successo in piazza della Guardia costiera a Vasto Marina per la prima esposizione canina del club Lions Vasto New Century. Protagonista la beneficenza e la bellezza a quattro zampe. L’esposizione canina, organizzata dai soci del club, è stata affollata da tanti visitatori fin dal primo pomeriggio di sabato.

In passerella e nei due ring 37 cani di tutte le razze, sotto l’occhio attento dei giudici, hanno sfilato all'insegna della beneficenza che è stata protagonista della giornata allevatori e privati hanno esibito i loro cani la proclamazione del vincitore è stata decretata da due giudici Enci Fabrizio Pace, e Massimo.

Sul podio della categoria maxi è salito un bellissimo esemplare di Leonberger fulvo, un gigante, un cane di grande mole, imponente ma sempre elegante, proporzionato e armonico. Al secondo e terzo posto della taglia maxi, sono saliti due pastori tedeschi, cani docili, ma altresì caratterizzati da buona combattività, tempra e coraggio, doti che rendono questa razza facilmente addestrabile a tutti gli impieghi, dalla guardia alla difesa e alla pastorizia. Il podio della taglia media ha visto protagonista al primo posto un lagotto romagnolo di aspetto forte, robusto e rustico allo stesso tempo. Al secondo posto si è classificato lo Chow Chow Balù. Terzo classificato un cocker di colore fulvo cane da caccia e da tartufo, gioioso e simpatico. Per la taglia mini, la competizione più partecipata, i protagonisti sono stati gli spitz

considerati i più antichi e più puri delle razze canine, utilizzati per varie mansioni come traino, pastorizia e soprattutto per compagnia. È stata premiata anche la categoria meticcio, con una cagnolina di nome Lilli, un incrocio tra un segugio e un dalmata, trovata in una scatola.

Soddisfazione per gli organizzatori per la grande partecipazione a cominciare dal presidente del club Vasto New Century, Nicola Jasci, che ha sottolineato l'importanza del cane guida come aiuto per i non vedenti, al cui acquisto il ricavato della manifestazione era destinato. Gli organizzatori hanno ringraziato gli sponsor che hanno permesso la riuscita della manifestazione, in particolare Beauty Dog, e hanno invitato i presenti alla edizione del prossimo anno che sarà ancora più ricca di contenuti.