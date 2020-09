Integrazione e sport, un binomio tornato in scena ieri a San Salvo per i Games di primavera, organizzati dal Circolo Ippico San Salvese, Team Special Olympics e Artificio Dei Onlus con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei volontari della Tribù del sorriso.

Nell'ippodromo di via Montenero, famiglie e più piccoli hanno partecipato ai giochi a cavallo seguiti dagli istruttori dell'associazione. Un'iniziativa alla prima edizione che ha coinvolto anche i ragazzi con disabilità come spiega Carolina Intoccia (Team Special Olympics): "È una manifestazione pensata per l'integrazione delle persone con disabilità attraverso dei giochi. La risposta è stata molto positiva, tante famiglie hanno deciso di passare una giornata all'insegna della semplicità e dello sport. È un appuntamento sicuramente da ripetere l'anno prossimo".