E anche quest'anno, grazie alle condizioni meteo favorevoli, si è svolta la tradizionale festa in onore di San Nicola della Meta a Vasto. La manifestazione di carattere religioso ha attratto molti passanti che, sabato 14 maggio, si sono fermati con le loro auto davanti al piazzale della piccola cappella. Alle ore 16.30 è iniziata la processione, accompagnata dagli spari di mortaretti e dalla banda di Casalanguida.

La processione si è svolta in via Santa Lucia, fino ad arrivare in piazza Rossetti. L'ultima tappa è stata la chiesa di Sant'Antonio, dove i numerosi fedeli accorsi per l'occasione hanno intonato i tradizionali canti in dialetto vastese per onorare la statua del santo. Alle 09.30 del 15 maggio è iniziata la processione a ritroso del santo che alle 10.40 è stato portato al Belvedere San Nicola dove, tra le urla dei venditori ambulanti, gli spari e la banda si è conclusa la manifestazione.

Lorenzo Scampoli