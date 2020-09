Si chiude in semifinale playoff la stagione del Casalbordino che questo pomeriggio, contro la Pro Sulmona, è uscito sconfitto per 1-0. Sarebbe bastato anche un pareggio (fino ai tempi supplementari) per strappare il biglietto della finalissima, ma i ragazzi di mister Farina non sono riusciti a creare troppi pericoli alla difesa avversaria. Partita con poche emozioni alla fine portata a casa dagli ospiti, in gol intorno al cinquantaduesimo firmato da Tadic, bravo ad infilarsi nella difesa avversaria.

Soria e soci nei restanti minuti non hanno trovato la forza per riportare la situazione in parità e con il passare dei minuti le speranze dei giallorossi si sono spente. Una stagione comunque positiva e al di là delle aspettative iniziali, se pur la società del presidente Vaccaro aveva dato comunque l'idea di voler intraprendere un campionato da protagonista visti i colpi di mercato siglati.

Il Casalbordino può ritenersi dunque soddisfatto e sicuramente il prossimo anno punterà a migliorare il piazzamento conquistato nella stagione regolare. Titoli di coda vicini in questo campionato. La finalissima si giocherà tra il Pro Sulmona ed il Passo Cordone. Solo una delle due alla fine farà festa.

CASALBORDINO – SULMONA: 0 - 1

reti:52’ Tadic

CASALBORDINO: Forlani Rossi Lombardozzi De Cillis Di Sante Colanero Ramundo(75’ Marchioli) Del Giango Berardi Soria Erragh I.(62’ Mucci) All. Farina;

SULMONA: Gaudino Di Carlo Alfini Di Michele Tuzi Zaurrini Zazzara(87’ Cavasinni) Spinelli Tadic Morelli Di Girolamo All. Cau;

Arbitro: Luca D'Antuono di Pescara (Miccoli di Lanciano e Bruni di Pescara)

Ammoniti: Erragh I., De Cillis, Mucci, Di Sante(C); Di Girolamo, Di Michele (S);