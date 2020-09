Prima storica finale conquistata per la formazione dello Sporting San Salvo militante nel campionato Amatori. Ieri la sul campo di via Stingi i biancoazzurri hanno battuto 3 a 0 i Compari Vasto. Giuseppe Turchi, Gaetano Santamaria e Fabio Giurastante hanno apposto il loro sigillo nella vittoria sui cugini vastesi.

Per la squadra allenata da Loris Zaccardi si tratta della prima finale vinta dopo la nascita del settore Amatori tre anni fa. Ora i sansalvesi accedono alle fasi finali regionali. Per la società presieduta da Nicolino Cilli una grande soddisfazione.

Oggi la squadra militante in Prima categoria sarà impegnata nell'altro grande appuntamento della stagione: la semifinale play off per salire in Promozione, calcio d'inizio alle 16 al "Davide Bucci".