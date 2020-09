Gli ultimi verdetti del girone B di Prima categoria sono arrivati oggi dalle sfide da dentro e fuori. Non è stata una giornata positiva per le vastesi che cercavano il passaggio in Promozione nelle semifinali play off.

Lo Sporting San Salvo infatti è stato battuto nella sfida del "Davide Bucci" per 4 a 2 (di D'Aulerio e Rossi le reti). Per la squadra del presidente Nicolino Cilli, allenata da mister Marcello, sarà comunque un'annata da incorniciare con l'ottimo secondo posto ottenuto.

Nell'altra semifinale, invece, è lo Scerni a uscire sconfitto dal campo di Mozzagrogna. Al Tre Ville basta il minimo sforzo: 1 a 0.

Dopo la vittoria del campionato da parte della Casolana, l'altra squadra che salirà in Promozione uscirà dalla finale tra Tre Ville e Piazzano.

A fare festa, invece, è il Roccaspinalveti che nella gara di play out spedisce il Mario Tano Atessa in Seconda categoria guadagnando così la permanenza in Prima.

Finisce 3 a 2 con la partita che non si era messa benissimo per i padroni di casa sotto per 1 a 0. A firmare il pareggio e il ricorso ai supplementari è Emanuele Suriano. Simone Piccirilli e Roberto Lattanzio completano il sorpasso e al fischio finale può iniziare la festa biancoverde.