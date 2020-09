La sua conferma alla guida della Vastese calcio non è un semplice atto di riconoscenza per aver riportato la squadra in un campionato interregionale. Gianluca Colavitto è stato scelto dalla società biancorossa anche per la prossima stagione in serie D per le sua qualità di guida del gruppo sotto il punto di vista sportivo ed umano. Ci è voluto poco per rinnovare l'accordo tra la società del presidente Bolami e il tecnico campano, guardando al campionato che verrà con tanta attenzione.

Il salto di categoria non è indifferente, cambieranno tante cose e tanti saranno gli aspetti da curare in ogni dettaglio. Ma mister Colavitto, che sa di avere la fiducia dell'ambiente, ha tutte le carte in regola per scrivere ancora belle pagine di sport a tinte biancorosse. Ieri, nel primo incontro ufficiale della nuova stagione [GUARDA IL VIDEO], ha espresso la sua gratitudine per la rinnovata fiducia e si è detto pronto a lavorare in stretta collaborazione con la società per allestire la squadra per la stagione 2016/2017 con tanta attenzione ai giovani e un occhio al budget.