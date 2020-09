Ha fatto tappa ieri sera a Vasto il tour informativo del Movimento 5 Stelle abruzzese sul microcredito da concedere alle aziende grazie alla cifra accantonata dai consiglieri regionali derivante da tagli agli stipendi, rinuncia alle indennità di funzione e rinuncia ai rimborsi forfettari non documentati. Nei due primi anni di legislatura i 5 consiglieri pentastellati hanno messo a disposizione la cifra di 133mila euro che, grazie al contratto con CreditFidi, permetteranno di finanziare 120 imprese abruzzesi per un massimo di 25mila euro ciascuna.

Ad illustrare i dettagli della concessione del microcredito "a 5 Stelle" sono stati il consigliere regionale Pietro Smargiassi, il direttore generale CreditFidi, Daniele Giangiulli, il senatore Gianluca Castaldi e la candidata alla carica di sindaco di Vasto, Ludovica Cieri. "Cittadini nelle Istituzioni che si tagliano lo stipendio per restituirlo alla comunità, lo fanno senza che una legge lo imponga, lo fanno perché sentono sia giusto così - commenta Ludovica Cieri-. Nessuno lo ha mai fatto prima, gli altri continuano a tenersi stretti stipendi e privilegi. Una giornata storica. Con tante persone venute anche da fuori per informarsi, per ascoltare e fare domande. Per ringraziare cinque ragazzi che hanno reso possibile tutto questo: Pietro, Gianluca, Sara, Riccardo, Domenico".

Per informazioni sulle modalità di accesso al microcredito è possibile consultare il sito del M5S Abruzzo [clicca qui] o rivolgersi alla sede di Vasto in via delle Gardenie n.16.