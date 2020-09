La vittoria del campionato di Eccellenza è già negli archivi perchè la Vastese calcio ha già iniziato a lavorare per la prossima stagione in serie D. Si parte a maggio per arrivare al ritiro estivo con un'organico già pronto alla stagione che verrà. Tra gli obiettivi del nuovo corso biancorosso c'era quello del rinnovamento societario. Ai tanti volti che nella passata stagione si sono legati alla Vastese se ne stanno aggiungendo altri per seguire l'obiettivo ribadito a chiare lettere dal presidente Bolami: "Questa deve essere la squadra di tutta la città" [L'INTERVISTA - GUARDA].

Tra questi c'è quello di Pino De Filippis, chiamato già come collaboratore nelle ultime battute del campionato appena vinto e oggi diventato ufficiamente direttore sportivo della Vastese. Sarà lui, insieme al nuovo direttore generale Carlo Della Penna e con il collaboratore all'area sportiva Aldo Franceschini, ad allestire una rosa che soddisfi le indicazioni (di budget) della società e quelle (tecniche) di mister Colavitto.