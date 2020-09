Iniziare a lavorare per la nuova stagione il 14 maggio è il segno che la Vastese calcio è pronta ad affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di serie D. E la società del presidente Bolami, che nelle prossime settimane chiuderà il percorso di passaggio dalla vecchia gestione a quella che ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza, ha lo spirito giusto per poter continuare sulla strada intrapresa meno di dodici mesi fa.

Si riparte dalla conferma del tecnico che ha guidato i biancorossi nella passata stagione: Gianluca Colavitto, scelto per le sue qualità tecniche ed umane che lo hanno fatto apprezzare da dirigenza, giocatori e tifosi. Novità anche nell'assetto societario. Dopo la sua collaborazione nel finale della passata stagione, Pino De Filippis è il nuovo direttore sportivo della Vastese. Nuovo incarico per Carlo Della Penna, scelto come direttore generale e per Aldo Franceschini, collaboratore della gestione sportiva. A loro il compito di fare le scelte giuste per prima squadra e, soprattutto per settore giovanile. Ruoli di responsabilità di una società che già lo scorso anno ha trovato uomini che hanno creduto nel progetto e che oggi erano all'Aragona per dare il via al nuovo corso: il vicepresidente Pietro Scafetta, i dirigenti Simone Scafetta, Fabio De Filippis, Lino Giangiacomo, il responsabile dell'area marketing Michele Cappa, senza dimenticare l'insostituibile segretario Franco Nardecchia. Da tutti loro l'invito ad altri imprenditori a sposare la causa biancorossa perchè "questa deve essere non la nostra squadra ma la squadra di tutta la città".