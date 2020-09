Riparte l’orto sociale promosso dall’associazione ‘Vasto Libera’, presieduta da Carlo Centorami. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa consente agli associati di avere a disposizione un piccolo lotto di terreno per coltivare ortaggi.

“Al di là della iniziativa della associazione di cui sono presidente, avevo proposto a mezzo lettera più di una volta e incontrato persino l’assessore al ramo per chiedere che il Comune di Vasto mettesse a disposizione i terreni comunali per sviluppare questa idea che in altre città è già realtà. Nessun seguito – ha detto Centorami – è stato dato ma, nonostante ciò, non ci fermeremo”.

Comunicato stampa