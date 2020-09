In tutto il Paese proseguono le iniziative nel segno di Italia loves sicurezza, il mese di iniziative per la promozione di una efficace cultura della sicurezza sul lavoro. E prosegue nel nostro territorio il viaggio per conoscere come importanti realtà produttive facciano "di sicurezza...virtù" mettendo in pratica lo slogan scelto da Teamservice, promotore del mese della sicurezza nel Vastese. Così, dopo aver visitato lo stabilimento Pilkington di San Salvo [GUARDA], ci siamo spostati in un altro settore dove le buona pratiche di sicurezza sono fondamentali, quello dell'edilizia.

Nel cantiere Midal di Vasto Marina abbiamo incontrato il presidente del cda, Mimmo Crisci, e il responsabile della sicurezza e prevenzione, Ivano Caprara, per conoscere come l'azienda sia impegnata nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei lavoratori in ogni attività svolta. Formazione per i responsabili dei cantieri e per le maestranze, nel rispetto delle normative vigenti ma