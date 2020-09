Scherzi di pessimo gusto, oppure tentativi di truffa? A Vasto da giorni si susseguono le segnalazioni a Zonalocale.it da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate di sconosciuti chiedevano soldi quale risarcimento di presunti incidenti stradali di cui si sarebbero resi responsabili i figli, oppure per il pagamento dell'assicurazione.

Chiamate inoltrate direttamente sui cellulari degli ignari cittadini, che si trovano a parlare con una voce femminile che, di volta in volta, si qualifica come avvocato, agente di una compagnia assicurativa, funzionario dell'Aci o carabiniere: "La chiamiamo per l'incidente stradale provocato da suo figlio". Quindi la richiesta di denaro alla quale, in tutti i casi segnalati, è seguito il diniego delle vittime del raggiro.

"Quando ho chiesto informazioni più precise sul luogo e la data dell'incidente - racconta F.D., 43 anni, che ha ricevuto la strana telefonata due giorni fa - la chiamata è stata immediatamente troncata. Poi mi è giunto un sms: 'Era uno scherzo'. Non so se sia avvero una burla, oppure un modo per evitare denunce quando vengono scoperti".