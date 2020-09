Migliorano le condizioni del 40enne di San Salvo, L.A., rimasto coinvolto nell'incidente di ieri pomeriggio in contrada Ributtini. L'uomo è ricoverato presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo dove è tenuto costantemente sotto controllo. I sanitari dell'ospedale pugliese lo hanno sottoposto ad una TAC che ha evidenziato un lieve miglioramento della situazione rispetto a ieri sera.

14 maggio - È stato trasferito a San Giovanni Rotondo L.A., il quarantenne di San Salvo rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Cupello.

Per cause al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto, L. A., 40enne di San Salvo, è rimasto vittima in contrada Ributtini di una brutta caduta mentre percorreva, in sella ad una Yamaha di grossa cilindrata, la strada che conduce a Montalfano.

Violento il colpo subito dal motociclista, anche se non sembrano essere coinvolti altri mezzi. La polizia stradale sta verificando l'esatta dinamica dell'incidente, mentre il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Viste le sue condizioni, i sanitari vastesi hanno disposto il trasferimento all'ospedale di San Giovanni Rotondo.