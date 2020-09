Scontro frontale in via Santa Lucia nel primo pomeriggio di oggi. Coinvolte nel sinistro, una Fiat Panda e uno scooter Scarabeo. Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Due i giovani a bordo della Panda, che non hanno riportato ferite. Peggio è andata alle due ragazze minorenni in sella allo scooter, che - nell'impatto - sono finite a terra.

Sul posto, personale del 118, che ha trasportato le ragazze ferite al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

"In sella al ciclomotore, condotto da P.V., di Vasto - conferma il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - viaggiavano due minorenni, che sono stati trasportati presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina per le cure necessarie. Il conducente della vettura, B.A., e la passeggera non hanno riportato lesioni".