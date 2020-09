Oggi, sabato 14 maggio alle ore 18, a Vasto in piazza Diomede, davanti Palazzo D’Avalos, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative del prossimo 5 giugno, Francesco Menna, presenta alla città il programma elettorale e le liste dei candidati a suo sostegno. Un appuntamento in cui conoscere tutti i candidati che sosteranno Francesco Menna nel corso della competizione elettorale per la guida del Comune di Vasto.

All’evento parteciperanno esponenti delle testate giornalistiche locali per sottoporre il candidato a una serie di domande "senza rete". Anche i cittadini sono invitati a partecipare, sarà l’occasione per rivolgere i propri quesiti al candidato della coalizione.

L'incontro pubblico sarà trasmesso anche in diretta streaming.

A partire dalle 18 sarà possibile collegarsi alla diretta da questa pagina.

