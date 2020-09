"Noi di destra siamo ambiziosi. Vogliamo essere la prima lista del centrodestra". A fissare l'obiettivo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale è Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale uscente che ha fatto un passo indietro non ricandidandosi al Consiglio comunale di Vasto, dove ha trascorso 16 anni non consecutivi dal 1998 a ieri.

Col candidato sindaco Massimo Desiati seduto nella prima fila della platea della sala conferenze della Società operaia di mutuo soccorso, uno a uno si sono presentati tutti i 24 aspiranti ad altrettanti seggi dell'aula Vennitti del municipio.

Gli interventi - A fare gli onori di casa è Marco di Michele Marisi, che si scaglia contro "la violenza amministrativa del centrosinistra, che non ha fatto altro che oliare la macchina del consenso, che sta per finire, se non è già finito". Secondo il giovane consigliere nazionale del partito di Giorgia Meloni, bisogna "restituire dignità a una città e a una comunità che l'hanno persa da anni".

Marco Marsilio, ex deputato e attuale segretario amministrativo nazionale di Fdi, ricorda le sue origini abruzzesi ed esortato i candidati a conquistare "almeno 100 voti a testa. Sono certo che tra qualche settimana torneremo a festeggiare Massimo con la fascia tricolore. Questa città deve tornare a essere un punto di riferimento della nostra splendida regione. Tra noi, coloro che hanno amministrato sono intonsi: ora che anche tra i moralisti fioccano gli avvisi di garanzia, noi abbiamo la fedina penale immacolata".

Etelwardo Sigismondi: "Mi dicevano: 'State facendo una lista di testimonianza'. Eccola la lista, con le migliori professionalità. Di queste persone sentiremo parlare dopo le elezioni. Oggi non presentiamo una lista elettorale. Oggi inizia un percorso". Poi lancia la sfida: "E' sensazione palpabile in città che Desiati sia già sindaco. E noi di destra siamo ambiziosi: vogliamo che Fratelli d'Italia sia la prima lista del centrodestra".

Massimo Desiati: Il candidato sindaco apre il suo intervento affermando che il centrodestra ha redatto "un programma in cui ogni cittadino vastese si possa ritrovare" per "riuscire a dare risposte che siano percepite come soddisfacenti". La coalizione è composta non solo da due partiti, Fdi e Forza Italia, ma anche da "liste civiche di persone che sentono il bisogno di partecipare". Ricorda la sua militanza a destra, prima nel Movimento sociale italiano e poi in Alleanza nazionale, di cui FdI-An conserva simbolo e nome: "Questa comunità politica che mi ospita stasera credo possa essere la casa di tutte quelle persone che, a un certo punto, si sono ritrovate senza partito". Stando all'opposizione, "abbiamo avuto per cinque anni l'atteggiamento di chi aveva un'alternativa da proporre e un progetto da costruire".

I candidati - Angelilli Nicola, Busico Antonia, Centorami Carlo, Cerulli Gabriele, Ciancaglini Dario, De Amicis Samantha Maria, De Cesare Stefania, De Santis Antonella, Della Penna Giuseppe, D'Ermilio Mario, Di Pinto Fabio, Di Sarno Filomena, Ferro Massimiliano, Giovannelli Lorena, Lafratta Fausta Loredana, Lalla Alessio, Mallardo Giovanni, Menna Giovanni (detto Gianni), Muratore Fabrizio, Ottaviano Gabriella, Rossi Paride, Stanisci Mario, Suriani Vincenzo, Tornese Cinzia.