Incontro con i giovani per i cinque candidati alla carica di sindaco di Vasto. Ieri sera, presso l'Oratorio salesiano di Vasto, Ludovica Cieri, Massimo Desiati, Edmondo Laudazi, Francesco Menna e Massimiliano Montemurro hanno risposto alle domande a loro rivolte dai ragazzi. In platea un buon numero di under 35 (a cui è stata data possibilità di fare domande) che ha interrogato i cinque sfidanti su diverse tematiche.

Al termine dell'incontro abbiamo raccolto le impressioni dei 5 candidati sulla discussione avuta con i giovani.