E' stato siglato stamani, nell'aula del Gonfalone del municipio di Vasto, il Protocollo di Intesa per la costituzione della Rete delle Aree protette Marino Costiere d’Abruzzo.

A sottoscrivere il documento sono stati il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, e l’assessore Marco Marra per le Riserve di Punta Aderci e Marina di Vasto, il sindaco di Torino di Sangro, Silvana Priori, per la Riserva della Lecceta; il Commissario della Riserva del Borsacchio, Fabio Vallarola, e il Commissario dell’Area Marina Torre del Cerrano, Leone Cantarini.

"La costituzione della RAMCA - precisa Marra - si doveva svolgere in presenza dell’assessore regionale ai Parchi e Riserve Donato Di Matteo a cui avremmo consegnato ufficialmente il Protocollo di Intesa. Per motivi di salute, l'assessore non ha potuto rispettare l’impegno".