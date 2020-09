La Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato), in occasione dei suoi 70 anni di vita, ha lanciato il "Premio Cambiamenti" che sceglierà in tutta Italia, passando attraverso la selezione delle sedi territoriali, le giovani imprese (con meno di tre anni di attività) che si distinguono nel loro settore di riferimento. Un progetto che vuole sostenere chi si rende protagonista dell'innovazione e del cambiamento, necessari per dare una spinta al sistema economico nazionale.

Questa mattina a presentare l'iniziativa presso la sede di Progetto Infanzia a Vasto c'era il coordinatore nazionale di Cna Giovani Imprenditori, Luca Iaia, assieme al presidente provinciale Cesare Altieri, al coordinatore provinciale, Silvio Calice e agli altri vertici di Cna della provincia di Chieti. Il Premio Cambiamenti prenderà forma, con "una singolare e originale integrazione curata da Cna Chieti", nel mese di giugno, per arrivare alle premiazioni nazionali del prossimo autunno.