È un percorso intrapreso lo scorso anno scolastico, quello delle scuole primarie e, dal corrente anno, anche dalle scuole secondarie di Primo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi.

Piccole scuole crescono, creazione dell’INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, oltre ad essere una concreta risposta al diritto allo studio e al rispetto delle pari opportunità, intende garantire a docenti, studenti e loro familiari una scuola capace di raccogliere le sfide dell’attuale società della conoscenza e di sapersi rapportare con saperi dalle caratteristiche nuove intervenendo sulle pluriclassi. Queste ultime, composte da studenti di età diverse che frequentano lo stesso segmento scolastico, appunto primaria o secondaria di Primo Grado, generalmente sono organizzate in gruppi disciplinari o interdisciplinari finalizzati al raggiungimento di obiettivi diversi a seconda dell’età e tutti gli alunni sono accomunati da un progetto didattico unitario.

In particolare, il tema attorno a cui vertono le attività è relativo ad una sana alimentazione, a partire dai primi anni di vita. A questo proposito, in vista del conseguimento dei medesimi traguardi, gli alunni sono stati accompagnati dai docenti presso i “laboratori” del paese di appartenenza per conoscere la filiera del pane e per la realizzazione dei dolci, per osservare come si realizzano prodotti tipici locali quali la ventricina.

La socializzazione di tali esperienze avviene tramite Skype: periodicamente gli alunni continuano ad “incontrarsi” per condividere il percorso e scambiare opinioni, osservazioni personali, punti di vista e, soprattutto... crescere insieme!

Ins. Daniela Di Biase