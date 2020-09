Era stato il vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, a Vasto per la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle (qui il servizio), a ricordare l'iniziativa del bando per la selezione degli assessori, in quanto il Movimento aveva intenzione di sceglierli "tra le eccellenze della società civile", indipendentemente dalle candidature. Come spiegato dallo stesso Di Maio, non è necessario essere iscritti al M5S, ma naturalmente non si possono avere nemmeno tessere di altri partiti.

Così, dopo l'annuncio e dopo aver presentato la sua lista per le elezioni amministrative 2016, il M5S ha anche pubblicato il bando per la selezione degli assessori per comporre la sua Giunta (clicca qui), "nel pieno rispetto del principio di massima trasparenza che l’intero gruppo intende garantire".