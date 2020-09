Si è costituita a Furci l'associazione culturale Sole Alto. Come si legge nello statuto, l'associazione apartitica e apolitica è nata – tra i vari scopi – per la promozione di manifestazioni culturali e artistiche, organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento nel campo delle varie arti, promuovere la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale e incoraggiare ogni forma di turismo legata all'arte, all'ambiente e alla cultura.

L'associazione ha sede in via Duca d'Aosta n. 50, il presidente è Giuseppe Riccione (vice Nicola D'Adamo e tesoriere Giovanni Bellano).

Come prima iniziativa l’associazione, in occasione della ricorrenza del Beato Angelo da Furci, il 17 maggio, donerà alla Chiesa del paese un’opera pittorica, raffigurante il volto del Beato Angelo, del pittore Nicola D’Adamo (il D’Adamo) di Vasto.