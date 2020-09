E' ancora allarme furti nel centro storico di Vasto. Stavolta, però, i ladri non sono riusciti a rubare l'automobile di una pensionata di 73 anni. "E' la seconda volta che ci provano", racconta il figlio della donna.

Il tentativo di furto è avvenuto in via Carducci, nei pressi del parcheggio multipiano di via Foscolo. La vettura, una Ford Fiesta, era parcheggiata vicino all'abitazione della donna, "sotto a un lampione, quindi in una zona sufficientemente illuminata, ma i ladri ci hanno provato lo stesso, nonostante sia un'auto vecchia e, dunque, di scarso valore commerciale. Hanno rotto il deflettore e provato a manomettere lo sterzo. Sono entrati in azione presumibilmente tra le 20 e le 22 di due sere fa". Danni che ora la vittima dovrà pagare. Le uniche telecamere della zona sono quelle del multipiano. Indaga la polizia.