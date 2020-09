Appuntamento storico per la squadra Amatori dello Sporting San Salvo. Sabato 14 maggio, sul campo sintetico di via Stingi, alle 15.30, i sansalvesi affronteranno in finale la squadra dei Compari di Vasto.

Un derby sentito per la formazione allenata da mister Loris Zaccardi che si preannuncia molto combattuto. Il presidente Nicolino Cilli: "Comunque vada auguro loro un grandissimo in bocca al lupo".

Per lo Sporting è in arrivo quindi un doppio appuntamento con la storia. Domenica 15, infatti, è in programma la semifinale dei play off di Prima categoria contro il Piazzano [LEGGI]: per i sansalvesi è prevista una grande cornice di pubblico al "Bucci".