"Il cellulare è ormai nelle tasche di tutti e, spesso, ve n’ è anche più di uno. Con i nuovi modelli che escono e la corsa alle novità spesso si lasciano in disparte telefoni ancora funzionanti ma non più di moda. Nasce da questa discutibile corsa consumistica l’iniziativa della Cooperativa Sociale Gaia Ambiente Coop". Lo spiegano dalla stessa cooperativa, precisando: "Da oggi sarà possibile infatti portare gratuitamente il proprio telefono in alcuni punti di raccolta situati nella città. Tutti i cellulari, funzionanti e non, saranno successivamente ritirati da una ditta specializzata nel recupero di materiale hi-tech e, in base al valore dei vari modelli, devolverà l’importo in beneficenza".

"La raccolta dei cellulari (ed i suoi componenti come le batterie ed i caricabatterie) - proseguono dalla cooperativa - consentirà di realizzare due obiettivi principali: preservare l'ambiente dall'inquinamento attraverso lo smaltimento controllato dei materiali componenti le apparecchiature e raccogliere fondi destinati a realizzare un progetto della Cooperativa Sociale Gaia Ambiente Onlus finalizzato al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati del comprensorio vastese. Il progetto della Cooperativa prevede la realizzazione di piccoli laboratori di “riaggiustaggio” e riparazione di mobili ed oggetti, recuperando oggetti che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento in discarica. Questa attività consentirà di formare e facilitare l’avvio al lavoro di soggetti che usualmente hanno più difficoltà di altri nel trovarlo. Partecipare all’iniziativa è semplice: basta donare i propri cellulari usati consegnandoli presso i seguenti punti di raccolta situati in città: Vitanova, compravendita dell’usato, Via Palermo, 18 e Bottega del commercio equo e solidale Mondo Alegre, C.so Plebiscito, 77".