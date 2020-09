Martedì 10 maggio si è concluso il progetto "Cresco sano e forte" promosso dalla Fedios (Federazione Italiana Osteoporosi) Abruzzo, sez. di Vasto, teso ad educare alla prevenzione dell’osteoporosi fin dalla più tenera età.

"Agli alunni della classe quarta della Scuola Primaria Incoronata, guidati dalle professoresse Biagelli e D’Amario, - spiegano dall'ufficio stampa della federazione - sono stati riservati quattro incontri centrati sulla corretta alimentazione e la quotidiana attività fisica, soprattutto all’aperto. Nell’ ultimo incontro la dottoressa Rosanna Visco, responsabile del Centro Osteoporosi presso il reparto di Medicina dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto, ha puntualizzato anche alla presenza dei numerosi genitori intervenuti come prendersi cura fin dall’infanzia delle nostre ossa. Le ricerche e gli studi scientifici concordano infatti nel sostenere che "l’osteoporosi è una malattia geriatrica, ma che inizia in età pediatrica"; é, dunque, nell’infanzia che si gettano le basi per una corretta costruzione dello scheletro".

"I bambini hanno partecipato con interesse ed entusiasmo al progetto e nel momento conviviale finale tra un bicchiere di latte, un dolce di mandorla, un fiadoncino di ricotta, cibi particolarmente ricchi di calcio, hanno dimostrato quanto appreso con canti, disegni e i risultati delle interviste svolte. Un grazie di cuore alle maestre Di Fonzo Barbara, D’Ovidio Marisa, Oltremonte Cristina, De Luca Angela e alla Dirigente, professoressa Nicoletta Del Re, per aver reso possibile questa proficua esperienza. La Fedios, inoltre ha regalato a ciascun bambino della classe una maglietta con il logo dell’associazione nella speranza che ciascuno di loro si renda testimone e promotore di buone pratiche di vita".