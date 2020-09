In ritardo, ma alla fine è arrivata. La convocazione a Roma per parlare della vertenza Canali è stata comunicata questa mattina ai sindacati, alla societa e al Comune di Gissi. L'appuntamento è per martedì prossimo al ministero dello Sviluppo economico.

Al centro del tavolo ci sarà la grave situazione del Pantalonificio d'Abruzzo di Gissi. Nell'ultimo incontro in Regione la società aveva promesso un congelamento della situazione a fronte di una rapida convocazione a Roma, nei primi giorni di maggio. Questa non è arrivata e il 9 maggio è stata avviata la procedura di cessazione dell'attività [LEGGI].

A Gissi ormai è certo che non si produrranno più pantaloni, dopo una storia ultraventennale dello stabilimento, ma si cerca una soluzione (probabile riconversione) per salvare le 96 professionalità che hanno operato fino a fine gennaio.