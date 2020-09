Sono bastati pochi minuti di pioggia battente, oggi pomeriggio, per mandare in tilt la rete fognaria di Vasto. Le foto si riferiscono al centralissimo corso Mazzini, all'angolo con via Omero, dove un tombino è saltato, sollevato dalla spinta del flusso di acqua piovana mista ad acque nere di cui si sono subito riempite le condotte sotterranee, riversando per strada liquami maleodoranti. Disagi anche per la circolazione e il transito dei pedoni, visto che l'asfalto è diventato scivoloso. In corso le verifiche per accertare se la causa dello sversamento sia dovuta solamente al flusso di pioggia o se c'è stata qualche rottura nelle tubature.

La medesima scena si è ripetuta lungo un marciapiede di via Ciccarone, dove più di un tombino è saltato.